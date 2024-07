Paltrinieri, il campione olimpico tifosissimo della Juventus: "Anche io inseguo il Triplete". Ha portato una medaglia d'oro al Museum bianconero

Il campione olimpico ha spesso citato la Juventus, di cui è un grande fan: "Mi sento come i bianconeri" ha detto in passato.

Gregorio Paltrinieri ha ottenuto la sua quarta medaglia alle Olimpiadi. Dopo l'oro in Brasile e la doppietta argento-bronzo in Giappone nel 2021, il nuotatore - specialista dello stile libero - ha ottenuto anche un altro riconoscimento in Francia, nella finale degli 800 m del 30 luglio 2024: per Greg arriva il bronzo, il secondo nella sua storia olimpica.

Tra gli atleti italiani più amati degli ultimi anni, soprattutto tra i nuotatori, Paltrinieri è idolo assoluto dei tifosi della Juventus, visto l'amore del 29enne di Carpi per la società bianconera.

Il classe 1994 non ha del resto mai nascosto di essere uno sfegatato fan di Madama, come dimostra una delle sue medaglie d'oro portare al J-Museum, il tempio bianconero che custodisce alcuni importanti trofei e riconoscimenti non solo della Juventus calcistica, ma anche degli sportivi che supportato la squadra piemontese.