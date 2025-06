Palmeiras-Al Ahly dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Palmeiras e Al Ahly si sfidano nella 2ª giornata del girone A del Mondiale per Club: formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Palmeiras e Al Ahly sono pronte a tornare in campo nella seconda giornata del Gruppo A del Mondiale per Club.

Entrambe le formazioni – inserite nello stesso raggruppamento con Porto e Inter Miami – non sono andate oltre il pareggio nella gara d’esordio della competizione. Il Palmeiras ha pareggiato con il Porto per 0-0, stesso risultato ottenuto dall’Al Ahly contro l’Inter Miami.

Un girone dunque super equilibrato fino a questo momento, ecco perché i tre punti in palio al MetLife Stadium di New Jersey assumono una grande importanza in ottica qualificazione per entrambe le squadre.

Tutte le info su Palmeiras-Al Ahly: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.