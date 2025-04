Pallone d'Oro, quali giocatori di Serie A potrebbero essere nominati? Solo l'Inter è interessata

Unica squadra rimasta in Champions, l'Inter avrà probabilmente già ora uno o più giocatori tra i nominati al Pallone d'Oro. Occhio, però, al cammino.

Raphinha, Yamal, Kane, Mbappè, Dembelé, Lewandowski, Vinicius, Salah. Ovvero i migliori giocatori del calcio europeo da agosto a questa parte, quelli che allo stato attuale delle cose sarebbero in lotta per conquistare il Pallone d'Oro 2025. C'è chi sale e chi scende, chi lo farà nei prossimi due mesi, ma i risultati ottenuti in campionato e in Champions League hanno permesso ad ognuno di loro di prendersi un posto in prima fila nella battaglia per sollevare al cielo di Parigi il trofeo individuale più importante di tutti, continuamente divisivo e allo stesso modo seguito con trepidazione (sì anche dai detrattori).

I quarti di Champions League definiranno meglio la lotta per il Pallone d'Oro, con i giocatori di Barcellona, Real Madrid, PSG e Bayern Monaco che dovranno avanzare fino all'ultimo atto del torneo per poter vincere il trofeo. In mezzo ai favoriti, c'è però chi pian piano, nell'ombra, prova a guadagnare terreno: parliamo dei giocatori dell'Inter.

Dopo le eliminazioni di Milan, Atalanta, Juventus e Roma, nonchè Bologna, solamente i giocatori dell'Inter di Inzaghi potrebbero entrare nella lista del Pallone d'Oro 2025, soprattutto visto che al termine della stagione non ci sarà nè il Mondiale nè l'Europeo a cambiare le sorti (il Mondiale per Club non modificherà la questione più di tanto).