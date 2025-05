Pallone d'Oro 2025, i favoriti con PSG-Inter: è una lotta a tre, la Champions potrebbe non bastare

Lautaro, Dembelè, Donnarumma, Yamal, Raphinha, Lewandowski: la situazione in vista della nuova edizione del Pallone d'Oro.

Inter, PSG o Barcellona. Il nuovo Pallone d'Oro arriverà da una di queste tre squadre. Sembra impensabile, considerando le indicazioni di France Football verso i votanti e la storia del premio, che un giocatore di un'altra compagine possa sollevare il prestigioso premio nei prossimi mesi.

Riconoscimento decisamente polarizzante negli ultimi trent'anni, il Pallone d'Oro divide i tifosi anno dopo anno e mai come questa stagione non sembra avere un favorito assoluto.

Nonostante Inter-PSG sia la finale di Champions, quella che potrebbe spingere le votazioni da una parte o dall'altra a seconda del risultato finale, non è per nulla da escludere a priori il successo finale del Pallone d'Oro da parte di un giocatore del Barcellona, vista l'importanza mediatica dei blaugrana rispetto ai club italiani e francesi, nonchè alle varie vittorie del 2025.

Nel corso dei mesi i favoriti Mbappé e Salah sono stati sfilati dalla lista finale per l'eliminazione dalla Champions, che non porterà nessuno dei due a mettere le mani sul Pallone d'Oro. Diverso, però, il caso dei colleghi blaugrana, fuori in semifinale e ancora in corsa per il titolo.

Nonostante France Football da alcuni anni abbia chiarito che i trofei ottenuti nel corso della stagione siano fondamentali, la Liga, la Coppa del Re e la Supercoppa di Spagna potrebbero bastare. Per questo i giocatori di PSG e Inter non sono gli unici in lizza, tallonati dai tracinatori del team Flick.