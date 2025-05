Pallone d'Oro 2025 candidati: chi sarà tra i nominati per la 69esima edizione

Campionato mondiale per club

Trenta nominati al Pallone d'Oro: quali potrebbero essere i candidati che al riconoscimento individuale più importante nel mondo del calcio.

Se pensavate che i giorni in cui il Pallone d'Oro faceva notizia fossero finiti dopo la conclusione dell'era di dominio di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, beh ripensateci. Dopo una delle gare più combattute degli ultimi anni, Rodri ha vinto il Pallone d'Oro 2024, battendo Vinicius Jr, secondo classificato, quando il Real Madrid ha boicottato la cerimonia a Parigi per protestare contro l'esclusione del suo fuoriclasse.

Sfortunatamente per Rodri, non potrà difendere il titolo nel 2025, poiché il centrocampista del Manchester City ha subito un infortunio al ginocchio a settembre che lo ha tenuto fuori dai campi per tutta la stagione. La porta è quindi aperta a una serie di giocatori che potrebbero succedere alla stella spagnola, e la corsa al Pallone d'Oro si sta surriscaldando mentre entriamo nelle ultime settimane della stagione europea.

La stagione 2024-25 non prevede gli stessi tornei internazionali delle due precedenti, quindi il vincitore del Pallone d'Oro sarà deciso esclusivamente dalle prestazioni dei club.

Chi sono quindi i favoriti per il premio individuale più prestigioso del calcio mondiale? Come sempre, GOAL è qui per seguire ogni passo dei contendenti e degli aspiranti con i possibili candidati.