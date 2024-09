Quali giocatori di Serie A nominati al Pallone d'Oro? Una piccola rappresentanza rispetto al grossi di colleghi della Premier e della Liga.

Un anno dopo l'ennesima vittoria di Messi, è di nuovo tempo di pensare al Pallone d'Oro. Vinicius, Bellingham e Rodri sono i favoriti assoluti per succedere all'argentino in virtù dei successi di Real Madrid e Spagna rispettivamente in Champions League e all'Europeo.

La classifica finale del premio di miglior giocatore maschile verrà annunciata il 28 settembre al pari di tutti gli altri riconoscimenti, dopo la lista dei candidati del 4 settembre. All'interno di questa Lautaro Martinez dopo la vittoria della Copa America da protagonista, che potrebbe portarlo a chiudere tra i top cinque nella graduatoria.

Lautaro dalla Serie A e chi altro? La deludente Champions delle squadre italiane limita il numero di giocatori militanti in Italia, anche se il successo dell'Atalanta in Europa League darà una mano in questo senso.