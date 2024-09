Pallone d'Oro 2024, i grandi esclusi: da Lewandowski a De Bruyne

Ufficializzati i 30 candidati al Pallone d'Oro, ma anche quest'anno non sono mancate le esclusioni eccellenti: out anche Barella e Donnarumma.

Nella giornata di mercoledì 4 settembre sono stati ufficializzati i nomi dei 30 calciatori che si contenderanno l'edizione 2024 del Pallone d'Oro, prestigioso riconoscimento che verrà assegnato il prossimo 28 ottobre a Parigi.

Tra le tante stelle in lizza per succedere a Lionel Messi nell'albo d'oro del premio, si segnalano anche tantissime esclusioni eccellenti. Giocatori di altissimo livello, capaci di recitare sempre e comunque un ruolo da protagonista, ma almeno per il 2024 non in corsa per il Pallone d'Oro.

Di seguito ecco quali sono i grandi esclusi dalla lotta per l'ambito riconoscimento.