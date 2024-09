Pallone d'Oro 2024 femminile, le candidate e chi è la favorita per vincere tra le trenta nominate

Bonmatì si confermerà vincitrice del Pallone d'Oro come miglior giocatrice femminile o dovrà abdicare? Trenta nominate al titolo più prestigioso.

Dopo una stagione dominata nuovamente dal Barcellona e in seguito alla vittoria degli Stati Uniti alle Olimpaidi francesi chi conquisterà l'ambito Pallone d'Oro come miglior giocatrice femminile?

Nel 2023 è stata una delle stelle blaugrana, Aitana Bonmatì, Campionessa del Mondo capace di vincere oramai tutto, e più volte, con il Barcellona. Ora, con la lista delle trenta candidate del 4 settembre, si apre la nuova era, il Pallone d'Oro 2024 che verrà assegnato il 28 ottobre.

Tante certezze tra le giocatrici nominate per il titolo di numero un al mondo per l'annata 2023/2024, con alcune sorprese e new entry rispetto al passato. La favorita? Sì, Bonmatì è ancora la calciatrice da battere: c'è lei in prima fila come favorita per conquistare il Pallone d'Oro femminile, davanti alla compagna blaugrana Hansen e Diani del Lione, possibili finaliste assolute nel podio.