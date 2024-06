Pallone d'Oro 2024 data, candidati e favoriti per la classifica finale del premio più prestigioso

Un anno dopo l'ennesimo successo di Messi, ecco il Pallone d'Oro 2024: tutti gli occhi sul premio, assegnato in autunno.

Per l'ennesima volta, l'ottava, Leo Messi ha conquistato il Pallone d'Oro maschile. Il 2023 ha visto l'argentino allungare su Cristiano Ronaldo, battendo Haaland con più di cento punti. Un anno dopo, a pochi mesi da Europeo e Copa America, si assegna il trofeo 2024.

Nonostante le critiche mosse nel corso degli ultimi anni, il Pallone d'Oro continua ad essere il premio più prestigioso per calciatori e calciatrici e nel corso degli anni ha portato all'interno dell'evento anche ulteriori riconoscimenti, dal miglior giovane al miglior portiere.

Nel 2024, invece, la novità vedrà come nuovo premio il miglior allenatore, così da affiancarsi al The Best FIFA, che da anni -dopo essersi staccato dal Pallone d'Oro - assegna il titolo come tecnico numero uno della stagione precedente.