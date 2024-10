Niente Pallone d'Oro per Vinicius Junior, la protesta del Real Madrid: nessun tesserato presente alla cerimonia

La stella del Real Madrid a sorpresa non vincerà il pallone d'oro e il club non ci sta: la presa di posizione dei Campioni d'Europa.

Sono giorni negativi in casa Real Madrid che dopo aver perso il classico contro il Barcellona per 4-0 in casa adesso deve fronteggiare un'altra brutta notizia riguardante una delle sue stelle, Vinicius Junior.

L'esterno brasiliano, grande favorito a vincere il Pallone d'Oro, dovrà accontentarsi del secondo posto: questa la clamorosa novità a poche ore dall'annuncio ufficiale.

Una decisione che non è stata presa bene dal club spagnolo, anzi. Il Real Madrid è infatti convinto che Vinicius meritasse di vincerlo e per questo ha deciso di protestare in maniera ufficiale.