Pallavolo femminile, per l'Italia quando sarà il prossimo grande torneo? Dopo l'oro delle Olimpiadi c'è grande attesa

Achiviate le Olimpiadi, l'Italia femminile di volley sarà tra le favorite nel prossimo torneo a cui parteciperà.

Non solo l'Italia ha ottenuto una medaglia nel volley femminile per la prima volta nella storia delle Olimpiadi. Completando il proprio capolavoro, le ragazze del ct Julio Velasco, da Paola Egonu a Caterina Bosetti, passando per Myriam Sylla, hanno ottenuto l'oro.

Grande entusiasmo attorno alla Nazionale femminile di pallavolo, che ora si presenterà al prossimo grande torneo con la consapevolezza di essere Campione Olimpica in carica e di poter continuare a vincere dopo il primo leggendario oro.

Archiviate le Olimpiadi, dopo ave fatto la storia, le ragazze d'oro affronteranno il Mondiale di pallavolo femminile come prossimo grande impegno.