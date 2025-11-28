Palestina qualificata alla FIFA Arab Cup: "Giochiamo per portare gioia alla nostra gente"

C'è anche la Palestina tra le squadre impegnate nella FIFA Arab Cup di dicembre 2025, torneo ideato per le rappresentative arabe a pochi settimane dalla Coppa d'Africa. Battendo la Libia ai rigori, la Nazionale del ct Ihab Abu Jazar ha guadagnato l'acesso alla competizione, fondamentale più che dal punto di vista sportivo, da quello umanitario e politico.
Nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre, infatti, l'esercito israeliano ha causato almeno 345 morti tra la popolazione palestinese, con 889 feriti gravi: come riporta Al Jazeera, nel giro di 47 giorni Israele ha violato lo stop 497 volte.
La qualificazione della Palestina all'Arab Cup, competizione a cui partecipano anche alcune rappresentative impegnate allo stesso modo nella Coppa d'Africa al via il 21 dicembre, è essenziale per provare a mantenere viva l'attenzione mediatica sulla situazione a Gaza e in Cisgiordania. Come evidenziato da Abu Jazar dopo il grande traguardo raggiunto.