Palestina qualificata alla FIFA Arab Cup: "Giochiamo per portare gioia alla nostra gente"

La Palestina non è certo favorita nell'Arab Cup, nonostante i grandi team di scena non potranno contare sui grandi campioni che saranno impegnati in Coppa d'Africa dal 21 dicembre (sono stati convocati altri giocatori), ma proverà a giocare più partite possibili nel torneo, così da mantenere l'attenzione su quanto accade in patria.

“Siamo diversi dalle altre squadre" ha esordito il ct Ihab Abu Jazar. "Loro giocano per competere, ma noi giochiamo per due obiettivi: mandare messaggi attraverso il calcio e sviluppare il calcio palestinese. La nostra squadra è diventata un grande nome in Asia ed stata vicina a raggiungere il playoff dei Mondiali".

"Giochiamo per qualcosa di più dei trofei, giochiamo per inviare un messaggio e portare gioia alla nostra gente" ha concluso.