Palestina ai Mondiali 2026? O magari Iraq e Giordania? Ci saranno parecchie sorprese alla prossima Coppa del Mondo

Più squadre asiatiche al Mondiale 2026, in lotta Palestina, Giordania, Iraq e Oman: è l'ora delle nuove arrivate, delle sorprese.

La Palestina alla Coppa del Mondo 2026, per la prima volta.

Inutile dire che un'impresa del genere avrebbe una valenza solo in minima parte sportiva, ma essenziale dal punto di vista dell'attenzione su quanto sta accadendo in patria negli ultimi decenni, non solo dall'autunno 2023 (oltre 40.000 palestinesi uccisi).

Si tratta di una possibilità? Sì, considerando il sistema di qualificazione ai Mondiali centro-nord americani e le ottime prestazioni della selezione guidata dal ct tunisino Daboub.

Oltre alla Palestina, però, la Coppa del Mondo in Canada, Stati Uniti e Messico, la prima a 48 squadre, potrebbe ospitare altre rappresentative per nulla abituate a giocare a così alti livelli, o comunque riuscite a confrontarsi con la Coppa del Mondo solamente una volta in decenni e decenni di competizione internazionale.

Pensiamo all'Iraq, all'Oman, alla Giordania. Non si tratta di nomi buttati lì a caso, ma bensì di rappresentative all'interno di un gruppo che assicura due posti nella fase finale del Mondiale 2026.