Palermo-Bari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Palermo-Bari in campo a Santo Stefano per la diciannovesima giornata di Serie B: formazioni, canale tv e dove vederla in streaming.

La Serie B scende in campo anche nel giorno di Santo Stefano per la diciannovesima giornata, tra le gare più attese c'è sicuramente quella in programma al 'Renzo Barbera' dove si affrontano Palermo e Bari. I padroni di casa attraversano un periodo difficile con la panchina di Alessio Dionisi sempre più a rischio. I rosanero infatti sono reduci da tre sconfitte consecutive che li hanno fatti scivolare addirittura al dodicesimo posto. Leggermente meglio stanno facendo i pugliesi, settimi con ventiquattro punti ovvero tre in più dei siciliani, ma anche loro sconfitti nelle ultime due senza segnare neppure un goal. L'articolo prosegue qui sotto Tutto su Palermo-Bari: le formazioni, il canale tv e dove poter vedere la partita in diretta streaming.