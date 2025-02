Ottavi di finale di Champions League in chiaro su TV8: scelta la gara che sarà trasmessa in diretta tv gratis per tutti

Anche nel corso degli ottavi di finale di Champions League una partita sarà trasmessa in diretta tv gratuitamente: in questo caso sarà PSG-Liverpool.

La Champions League entra sempre di più nel vivo: dopo le gare dei playoff, le 16 squadre rimaste in gioco disputeranno gli ottavi di finale per decidere chi passerà al turno successivo.

Tra le italiane è rimasta solo l'Inter, con Atalanta, Juventus e Milan che sono uscite anticipatamente dal torneo a causa delle sconfitte contro Brugge, PSV e Feyenoord.

I nerazzurri se la vedranno in un doppio confronto proprio contro il Feyenoord di Robin Van Persie, con la formazione olandese che ha eliminato il Milan nel turno precedente.

L'articolo prosegue qui sotto

Come di conseuto, però, non sarà una partita di una squadra italiana ad essere trasmessa in tv in chiaro e gratuitamente: di seguito dove vedere gli ottavi di finale di Champions League 2024/25.