Ottavi di Champions, attualmente ci andrebbero solo sorprese o quasi: il nuovo format ha cambiato tutto, diverse big arrancano

Le piccole di Champions League strappano gli applausi, le grandi favorite poco e niente: il nuovo format ha cambiato il massimo torneo europeo.

Dopo 270 minuti di Champions League, sono diverse la favorite alla vittoria finale in media o grande difficoltà. Appena cambiata dopo trent'anni con lo stesso format, la massima competizione europea ha abbracciato il girone unico, la cosidetta fase campionato' da cui emergeranno solamente sedici squadre su trentasei, otto delle quali senza dover passare dai playoff.

Le prime otto del girone giocheranno gli ottavi, mentre le successive sedici si confronteranno per raggiungere le colleghe già qualificate. Niente retrocessione in Europa League, invece, per le ultime della classifica come capitava in passato.

I primi tre turni hanno portato a diverse sorprese e nonostante i cinque ancora rimamenti sono diversi i club sorprendentemente vicini agli ottavi e quelli che invece, allo stato attuale delle cose, sembrano essere costretti a dei futuri playoff.