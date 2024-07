Osimhen-PSG vicinissimi, i parigini stanno cercando di cedere Kolo Muani: Lukaku attende

Possibili risvolti in uscita per il Napoli, che prova a risolvere la questione punta da consegnare a Conte: molto dipende dal PSG.

All'apertura della nuova sessione di calciomercato, diverse erano le certezze che si portavano dietro, dal passato, i tifosi del Napoli.

Una riguardava sicuramente Victor Osimhen, dato per "prossimo alla cessione" da mesi da Aurelio De Laurentiis: iniziato il ritiro, con Antonio Conte in panchina, l'attaccante nigeriano in realtà fa ancora parte del gruppo azzurro.

Dal suo addio, tra l'altro, dipendono le strategie in entrata del Napoli, ma c'è di più: gli attori impegnati in questa vicenda sembrano avere le idee chiare sulla prossima destinazione di Osimhen. Il PSG, già scelto dal nigeriano, ma ancora al lavoro per sbloccare la situazione.