Osimhen mai convocato da Conte per le amichevoli del Napoli: trattativa col PSG in standby, Lukaku in attesa

Il nigeriano ancora escluso, lavora a parte concentrandosi sulla parte atletica: la trattativa col PSG è in fase di stallo, Lukaku resta in attesa.

Non un separato un casa, ma quasi. In occasione dell’amichevole del Napoli contro i campioni d’Albania dell’Egnatia, vinta per 4-0 dalla squadra di Antonio Conte, Victor Osimhen è finito ancora una volta nella voce degli assenti.

L’attaccante nigeriano è stato ancora una volta escluso dalla distinta ufficiale e non era nemmeno in panchina nella sfida disputata nel ritiro di Castel di Sangro.

Finora Osimhen non ha mai partecipato ai test amichevoli del Napoli, un segnale evidente di un matrimonio destinato a concludersi e una cessione sempre più vicina al traguardo.

La strategia e la volontà del club di Aurelio De Laurentiis e Victor Osimhen rimane chiara e ancora la stessa: l’attaccante nigeriano vuole lasciare il club azzurro, che ha già scelto Lukaku come sostituto e attende solo il suo addio per andare all’assalto decisivo del centravanti belga.