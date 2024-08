Osimhen, Chiesa, Lookman, Abraham, Correa e non solo: 10 personaggi ancora in cerca di un destino

Con Koopmeiners alla Juventus, quasi tutti i tasselli sono andati al proprio posto. Ma c'è ancora chi movimenterà il mercato negli ultimi tre giorni.

Meno due. Ci siamo quasi: la campanella sta per suonare, il mercato sta per finire. Quasi tutti i big inquieti della Serie A hanno ormai trovato casa: l'ultimo, Koopmeiners alla Juventus. Ma quel "quasi" fa tutta la differenza del mondo.

C'è anche chi non sa ancora con precisione dove giocherà il resto della stagione che si è appena aperta. Chi è in trattative per trasferirsi altrove, chi è fuori dai progetti del proprio allenatore e del proprio club e attende una chiamata credibile, chi si prepara a vivere altri tre giorni di fuoco.

Il tutto, appunto, entro la mezzanotte del 30 agosto. Ricordando sempre che diversi campionati chiuderanno dopo, dall'Arabia Saudita (addirittura a ottobre) alla Turchia.