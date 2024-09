Il Barcellona ne prende quattro dall'Osasuna dopo sette vittorie di fila, clamoroso a Pamplona

Dopo sette vittorie su sette gare, il Barcellona cade contro l'Osasuna subendo quattro goal: protagonista l'ex Crotone Budimir.

Seconda sconfitta stagionale per il Barcellona di Flick, che dopo il k.o di Champions League contro il Monaco perde anche in Liga contro l'Osasuna. Un risultato decisamente sorprendente quello maturato nella serata del 28 settembre, viste le quattro reti con cui Yamal e compagni sono caduti in trasferta.

All'Estadio El Sadar di Pamplona il Barcellona si scioglie dopo sette vittorie di fila in campionato, risultando irriconoscibile per la prima volta durante questa prima parte di annata.

Se in Champions il k.o era dovuto principalmente al rosso immediato rimediato da Garcia, stavolta la squadra di Flick è crollata probabilmente per i pensieri sul secondo turno di Champions, non decisivo, ma comunque già importantissimo dopo la sconfitta del primo.

Fuori Yamal e Raphinha, il Barcellona è apparso meno pericoloso in attacco, ma è soprattutto in difesa che ha traballato come non mai. E così, sotto i colpi dell'ex Crotone Budimir, i blaugrana sono capitolati lasciando al Real Madrid la possibilità di rosicchiare punti in classifica.