Orsolini toglie pressione al Bologna: "Il Milan sta peggio di noi"

AC Milan vs Bologna

Orsolini lancia il Bologna in vista della finale col Milan: "Fondamentale vincerla e andare in Europa League". E sulla Nazionale: "Chiedete al ct".

Il Bologna può fare la storia, ma a patto che se la giochi con leggerezza.

Sembra questo il messaggio filtrato dalle parole di Riccardo Orsolini al 'Corriere della Sera', dove l'esterno offensivo rossoblù lancia i suoi in vista della finale di Coppa Italia col Milan tentando di allentare le ansie derivanti dal grande appuntamento.

Supersfida di mercoledì all'Olimpico a parte, il numero 7 traccia un bilancio della sua super stagione, sbandiera amore per i rossoblù anche in ottica futura e torna a parlare delle mancate convocazioni in Nazionale.