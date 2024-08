Niente Russia per Orsato: clamoroso dietrofront dell'ex arbitro che era stato già annunciato, futuro nell'AIA?

Daniele Orsato cambia idea all'ultimo: salta l'incarico in Russia. Per lui si aprono diversi scenari sul futuro.

Daniele Orsato sembrava ormai pronto per iniziare subito la sua nuova "vita" dopo essersi ritirato come arbitro concludendo la carriera a Euro2024.

L'ex arbitro italiano infatti aveva accettato un incarico in Russia che lo avrebbe visto come consigliere per gli arbitri più giovani. Orsato era già stato inserito dalla Federcalcio Russa nell'organigramma come "esperto".

Orsato però ha cambiato idea all'ultimo; un clamoroso dietrofront visto che era stato definito il suo ruolo sotto tutti gli aspetti.

Adesso resta da capire quindi quale sarà il futuro di uno degli arbitri più importanti e stimati in tutto il mondo. C'è l'ipotesi di un inserimento nell'AIA ma non solo.