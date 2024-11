Oronzo Canà allenatore della Roma: ironia social del tifoso giallorosso Lino Banfi

L'attore ha pubblicato un video in cui finge una telefonata con i Friedkin, in cui i proprietari della Roma affidano la panchina al suo personaggio.

La Roma sta attraversando un periodo complesso, con una crisi di risultati che sembra non trovare soluzione.

La squadra fatica sia in campionato che in Europa League, e le speranze di un rilancio con l'arrivo di Ivan Juric come allenatore si sono progressivamente affievolite.

L'andamento negativo e le difficoltà sul campo hanno portato la società a valutare il futuro del tecnico croato, mentre le voci di un possibile esonero si fanno sempre più insistenti.

A fare da contorno a questa situazione è comparso sui social un siparietto ironico che ha coinvolto Lino Banfi, noto attore e tifoso della Roma