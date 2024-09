Oriana Sabatini e l'amore per l'arte della tanatoprassia, il trattamento estetico delle salme: "Mi ha accompagnato anche Dybala"

Corsi e diplomi su tanatoestetica, la moglie di Dybala svela la sua anima dark e gotica: "La morte ha attirato le mie attenzioni da sempre".

Nelle ultime ore sono circolate sul web e suoi social le dichiarazioni di Oriana Sabatini, moglie dell'attaccante romanista Paulo Dybala, a proposito della sua passione per l'arte della tanatoprassi, nello specifico la tecnica di conservazione e allestimento estetico delle salme prima delle esequie.

Oriana Sabatini ne ha parlato al media argentino Clarin, come aveva già fatto in passato attraverso il suo podcast Youtube 'Dove andiamo quando sognamo' e in diverse interviste in patria.

Per l'attrice, cantante e modella di Buenos Aires non si tratta solo di un hobby, ma anche di una possibilità lavorativa: nei primi mesi del 2024 ha infatti completato un corso di tanatoestetica, nobile branca della tanatoprassi, ottenendo il diploma come mostrato sui social.

In particolare Oriana Sabatini ha dichiarato di aver completato il primo livello di corso, con il numero due e tre possibili eventualmente in un futuro.

Nel raccontare il suo amore per la tanatoprassi, la moglie di Dybala ha svelato la sua anima dark e gotica, parlando di come sin da piccola la morte "ha attirato le mie attenzioni".

Ad attirare i social, però è stata la confessione riguardante Paulo Dybala, che ha avuto modo di accompagnare Oriana Sabatini alle pompe funebri.