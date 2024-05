Orgoglio Tudor: "Da quando sono arrivato io, la Lazio è prima con Inter e Atalanta"

Il tecnico croato parla a due giorni dalla sfida contro l'Empoli: "Firmerei per fare percorsi come questo per i prossimi dieci anni".

Il pareggio di Monza è stato deleterio per la Lazio. Per quel che è accaduto durante la partita, ovvero i moti di insoddisfazione di Mattia Zaccagni e Luis Alberto, ma anche e soprattutto per il risultato in sé, pessimo nella rincorsa a un posto in Champions League.

Per questo la gara contro l'Empoli, in programma domenica a mezzogiorno e mezzo, diventa decisiva per la formazione di Igor Tudor. Che ora sì, si ritrova davvero costretta a non sbagliare più una sola mossa da qui alla fine del campionato.

Sfida, quella contro i toscani, che il tecnico biancoceleste ha presentato in conferenza stampa nel pomeriggio, due giorni prima. Puntualizzando alcuni aspetti e gonfiando il petto sul rendimento della Lazio dal suo arrivo in panchina.