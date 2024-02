Orel Mangala è del Lione: piaceva al Napoli, è stato acquistato per più di 30 milioni

Obiettivo per il centrocampo azzurro all'inizio del mercato, Orel Mangala va al Lione: operazione da 32 milioni di euro potenziali.

Leander Dendoncker e Hamed Traoré. I due nuovi centrocampisti del Napoli, che non è riuscito a completare il colpo Samardzic con l'Udinese, sono arrivati dalla Premier League. E sempre dalla Premier League se n'è andato anche Orel Mangala, ma non per venire a giocare in Italia.

Mangala è diventato un nuovo giocatore del Lione proprio agli sgoccioli del mercato invernale: il club francese ha annunciato ufficialmente l'acquisto del centrocampista belga, 25 anni, dal Nottingham Forest.

L'operazione è stata conclusa come detto in extremis: nella serata di giovedì, termine ultimo anche in Ligue 1 per depositare i contratti dei nuovi giocatori.