Ora è l’ala la priorità per la Juventus: l’effetto domino che può portare Nico Gonzalez a Torino

La Juventus punta a piazzare almeno un colpo importante nei prossimi giorni: l’ala è la priorità, poi si completerà la rosa.

Quella che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione, dovrà essere una Juventus più vicina possibile a quella definitiva.

E’ questo il grande obiettivo della società bianconera: consentire a Thiago Motta di poter contare su una rosa certamente più larga di quella attuale fin dalla prima partita ufficiale.

La Juventus esordirà in campionato il prossimo 19 agosto ospitando il Como e questo vuol dire che i giorni a disposizione per piazzare quanto meno un colpo importante sono pochi. Non solo infatti va chiusa l’operazione, ma va dato il tempo al giocatore di prendere le misure con la nuova realtà e di rendersi disponibile per la sfida che darà ufficialmente il via all’annata 2024-2025.