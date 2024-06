Operazione Nostalgia, squadre e giocatori: le formazioni all'Arechi, in campo anche Baggio, Totti, Milito e Trezeguet

Il raduno di Operazione Nostalgia all'Arechi di Salerno sabato 8 giugno: svelate le formazioni delle due squadre, grande attesa per Roby Baggio.

Sabato 8 giugno 2024 (ore 20.30), all'Arechi di Salerno, va in scena la nuova edizione del raduno di Operazione Nostalgia.

Grandi campioni e fuoriclasse degli anni '90 scenderanno in campo in un clima di festa, tra tifosi in arrivo da tutta Italia per rivedere sul terreno di gioco i big del passato.

Tra questi Campioni del Mondo come Totti e Barzagli, l'idolo assoluto Roberto Baggio, ma anche David Trezeguet, Diego Milito e tanti altri. Il Divin Codino, in particolare, giocherà con entrambe le squadre che si sfideranno all'Arechi.