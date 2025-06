Operazione Nostalgia, spettacolo a Parma: Totti segna da centrocampo, Sombrero-Rabona 7-7

La sfida del Tardini tra le vecchie glorie della Serie A regala emozioni e sorrisi. E l'ex capitano della Roma segna una rete strepitosa.

Spettacolo ed emozioni, come sempre: questo ha proposto il primo raduno dell'estate targato Operazione Nostalgia, andato in scena in giornata a Parma con tanto di classica sfida tra le vecchie glorie della Serie A.

Da Francesco Totti a Javier Zanetti, passando per Adriano, Gianfranco Zola, Hristo Stoichkov e tanti altri: al Tardini la passione per il calcio del passato ha ancora una volta preso il sopravvento, alla presenza di un pubblico che ancora una volta ha preso d'assalto le tribune per vedere da vicino gli idoli di un tempo.

Le due squadre sono state denominate Sombrero e Rabona, rispettivamente in maglia nera e bianca: alla fine la gara si è conclusa sul 7-7. Una partita costantemente proseguita tra nostalgia e goal, alcuni spettacolari. Come quello che Francesco Totti ha segnato direttamente da centrocampo.