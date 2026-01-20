Open VAR Cagliari-Juventus, Tonolini: "Giusto revocare il rigore a Miretti"

A Open VAR, ecco l'analisi di Tonolini riguardo all'episodio:

"Situazione molto complicata da campo e ottima la revisione di Ghersini che richiama Davide Massa al monitor. In realtà come vediamo Mazzitelli di fatto anticipa, in qualche modo Miretti, mette il piede davanti e poi è Miretti appunto a calciare il difendente del Cagliari. Giusto, il calcio di punizione per la difesa. Anche qui, ripeto, ottima revisione, tranquillità, calma. Ed è bello vedere come i ragazzi - qui parliamo chiaramente di arbitri molto esperti, sia Maresca che Massa, ma in generale tutti - stiano approcciando le review in maniera molto serena."