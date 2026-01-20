Open VAR Cagliari-Juventus, Tonolini: "Giusto revocare il rigore a Miretti"

Uno dei casi da moviola più discussi della ventunesima giornata di Serie A è quello relativo alla partita tra Cagliari e Juventus, terminata con il risultato di 1-0 in favore dei sardi alla Unipol Domus.
Nel corso della prima frazione di gioco, alla Juventus era stato assegnato un calcio di rigore dopo il contatto tra Miretti e Mazzitelli, poi revocato su indicazione del VAR.
A Open VAR, il format di DAZN che tratta e analizza gli episodi arbitrali più controversi e discussi, ha analizzato quanto accaduto alla 'Unipol Domus' insieme a Mauro Tonolini, ex arbitro e oggi componente CAN.