Cagliari Calcio v Juventus FC - Serie A
Michael Di Chiaro

Open VAR Cagliari-Juventus, Tonolini: "Giusto revocare il rigore a Miretti"

L'analisi di Open VAR, il format di DAZN che analizza gli episodi più discussi del campionato di Serie A, sul calcio di rigore assegnato e poi revocato alla Juventus contro il Cagliari.

Uno dei casi da moviola più discussi della ventunesima giornata di Serie A è quello relativo alla partita tra Cagliari e Juventus, terminata con il risultato di 1-0 in favore dei sardi alla Unipol Domus.

Nel corso della prima frazione di gioco, alla Juventus era stato assegnato un calcio di rigore dopo il contatto tra Miretti e Mazzitelli, poi revocato su indicazione del VAR.

A Open VAR, il format di DAZN che tratta e analizza gli episodi arbitrali più controversi e discussi, ha analizzato quanto accaduto alla 'Unipol Domus' insieme a Mauro Tonolini, ex arbitro e oggi componente CAN.

  • L'EPISODIO

    Al 15' del primo tempo, Miretti si incunea in area del Cagliari e al momento del tiro finisce a terra dopo un contatto con Mazzitelli. L'arbitro Massa fischia inizialmente calcio di rigore, ma dopo l'on-field review torna sui suoi passi e revoca il penalty ravvisando un fallo in attacco dello stesso Miretti che, in dinamica, cerca di calciare ma colpisce il tallone del calciatore che poi risolverà il match.

  • L'AUDIO VAR

    Durante Open VAR di DAZN è stato proposto l'audio del dialogo tra l'arbitro Massa e gli addetti al VAR Ghersini e Guida. Di seguito ecco il confronto che ha portato alla revoca del calcio di rigore.

    • Massa: "È davanti e sta calciando, per me è rigore, lui è davanti e tu lo prendi"
    • Sala VAR: "Però aspetta, guardiamo la slow motion"
    • Sala VAR: "Vedi c'è un aggancio. Te la faccio rivedere Davide (Massa, ndr) perché il piede del difensore è davanti"
    • Massa: 'Il piede del difensore è davanti? Allora guarda il fuorigioco"
    • Sala VAR: 'Ti consigliamo di riguardarla per la revoca del calcio di rigore'
  • L'ANALISI DI TONOLINI

    A Open VAR, ecco l'analisi di Tonolini riguardo all'episodio:

    "Situazione molto complicata da campo e ottima la revisione di Ghersini che richiama Davide Massa al monitor. In realtà come vediamo Mazzitelli di fatto anticipa, in qualche modo Miretti, mette il piede davanti e poi è Miretti appunto a calciare il difendente del Cagliari. Giusto, il calcio di punizione per la difesa. Anche qui, ripeto, ottima revisione, tranquillità, calma. Ed è bello vedere come i ragazzi - qui parliamo chiaramente di arbitri molto esperti, sia Maresca che Massa, ma in generale tutti - stiano approcciando le review in maniera molto serena."

Champions League
Juventus crest
Juventus
JUV
Benfica crest
Benfica
BEN
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Cagliari crest
Cagliari
CGL
0