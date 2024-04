Onana prende due gialli, ma non viene espulso: le sue parate portano il Manchester United in finale

Come capitato pochi giorni prima con Dibu Martinez, l'ex portiere interista ha ricevuto un giallo durante i rigori: giocherà la finale.

Sono passati solo pochi giorni dal match tra Aston Villa e Lille, che ha portato il team inglese in semifinale di Europa League dopo l'ennesima grande prova di Dibu Martinez nella lotteria finale dei rigori.

Ammonito durante la partita, l'argentino ha subito un secondo cartellino giallo durante i penalty, senza però venire espulso, come da regolamento. Ora tocca ad Onana.

L'ex portiere dell'Inter, infatti, è stato l'eroe del Manchester United nella semifinale di FA Cup contro il Coventry, venendo ammonito per perdita di tempo durante la gara e dunque nuovamente durante i rigori che hanno portato i Red Devils in finale contro i cugini del Manchester City (come nel 2023).