Olimpiadi, Spagna-Germania femminile dove vederla: Sky, Prime Video, Eurosport, Discovery, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Spagna e Germania si affrontano per la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di calcio femminile: tutte le info sul match dei Giochi.

Siamo arrivati alle battute conclusive del torneo olimpico di calcio. Venerdì sono infatti in programma gli atti conclusivi sia per quanto riguarda il torneo maschile sia per quello femminile.

Per quanto riguarda le nazionali femminili, a giocarsi la medaglia di bronzo saranno Spagna e Gemania, uscite sconfitte rispettivamente contro Brasile e Stati Uniti.

La Spagna ha perso 4-2 in semifinale contro la nazionale verdeoro mentre la Germania è stata sconfitta di misura, perdendo 1-0 con gli Stati Uniti.

Non tutto è perduto però perché avranno la possibilità di conquistare la medaglia, se pur quella meno prestigiosa. Appuntamento a Venerdì.

Di seguito tutte le informazioni su Spagna-Germania femminile: le formazioni e come guardare la partita in diretta tv e streaming.