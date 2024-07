Olimpiadi, Repubblica Dominicana-Spagna dove vederla: Eurosport, Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Repubblica Dominicana e Spagna si sfidano nel torneo olimpico di Parigi 2024: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Dopo aver conquistato gli Europei in Germania con la nazionale maggiore, la Spagna va a caccia del bis e con l’Under 23 mette nel mirino la medaglia d’oro del torneo di calcio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

L’avventura in terra francese della selezione iberica è partita nel migliore dei modi, ovvero con un successo per 2-1 sull’Uzbekistan firmato da Pubill e Gomez.

Un goal per tempo, intervallati dal calciatore di proprietà della Roma, Eldor Shomurodov.

Di fronte la Repubblica Dominicana, che ha debuttato nel torneo con un pareggio a reti inviolate contro l’Egitto e cerca un risultato positivo che potrebbe proiettarla verso la fase a eliminazione diretta della competizione in corso nella capitale francese.

In questa pagina tutte le informazioni su Repubblica Dominicana-Spagna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.