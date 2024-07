Olimpiadi, Nuova Zelanda-Francia dove vederla: Sky, Prime Video, Eurosport, Discovery, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Nuova Zelanda-Francia è valida per la terza giornata del Gruppo A delle Olimpiadi di Parigi 2024: diretta tv, streaming e formazioni.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

I padroni di casa della Francia, per la terza giornata del Gruppo A delle Olimpiadi di Parigi 2024, sfidano la Nuova Zelanda.

Una gara che i transalpini affronteranno potendo contare su una certezza importante: l’approdo ai quarti di finale è stato già ottenuto con un turno di anticipo.

I Bleus infatti, dopo aver superato all’esordio gli USA con un netto 3-0, si sono poi ripetuti ottenendo, grazie all’1-0 imposto alla Guinea, i tre punti qualificazione.

Discorso diverso per la Nuova Zelanda che, dopo essersi imposta proprio contro la Guinea per 2-1 all’esordio, è poi stata sconfitta per 4-1 dagli Stati Uniti. La classifica del Gruppo A parla dunque di un terzo posto, ma di possibilità di superare il turno ancora intatte.

Contro la Francia servirà un risultato positivo e comunque migliore rispetto a quello che faranno gli Stati Uniti.

Tutto su Nuova Zelanda-Francia: formazioni, canale tv e diretta streaming della partita delle Olimpiadi 2024.