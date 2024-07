Olimpiadi 2024 basket, squadre qualificate, gironi e giocatori USA scelti per il Dream Team

I giocatori convocati dagli USA, le squadre qualificate, i gironi: tutto quello che c'è da sapere sul torneo di basket alle Olimpiadi 2024.

Fuori nel pre-Olimpico, l'Italia basket di Pozzecco non parteciperà ai Giochi 2024 a Parigi. Sconfitta contro la Lituania, la squadra azzurra lascia il posto così ad altre formazioni decise a conquistare le tre medaglie di bronzo, argento e oro in terra francese.

Come di consueto ci sarà ovviamente il team USA, il celeberrimo Dream Team composto dai migliori giocatori NBA, nonché formazioni importanti composte da altri atleti attualmente sotto contratto negli Stati Uniti: Francia, Spagna, Germania, Canada e Serbia sono tre le favorite, alle spalle dei soliti grandi favoriti.

Sono dodici in totale le squadre qualificate per il torneo di basket maschile alle Olimpiadi 2024, tra cui quattro europee. Ogni team sfiderà altre tre colleghe nei tre gironi creati per l'occasione.