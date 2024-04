Olbia ai playout o retrocesso? Regolamento della Serie C 2024 e cosa succede in caso di elevata distanza in classifica

Torres ai playoff, Olbia dalla parte opposta della classifica: destino diverso per le due squadre sarde nel girone B di Serie C.

Olbia e Torres, due classifiche opposte. I due team sardi del Girone B di Serie C hanno giocato un campionato 2023/2024 ben diverso, con la squadra gallurese nella zona più calda della graduatoria e quella sassarese a prendersi il secondo posto con decisione.

A pochi turni dal termine della stagione regolare la Torres è certa di giocare i playoff evitando tutti i turni preliminari, mentre l'Olbia giocherà i playout o retrocederà direttamente in Serie D senza avere una possibilità ulteriore nel post campionato.

Come altre squadre di Serie C in lotta per non retrocedere dai tre gironi, l'Olbia giocherà gli ultimi match con la spada tra i denti per provare a disputare almeno i playoff, consapevole però di dover anche guardare ai risultati delle altre contendenti.