Olanda-Turchia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Olanda e Turchia si sfidano nei quarti di finale di Euro 2024, in palio le semifinali: dove vedere la partita e le formazioni.

Sono rimaste solo in otto a contendersi il trofeo di Euro 2024. Tra di loro anche Olanda e Turchia, di scena in Germania per provare a raggiungere le semifinali della competizione. Reduci dalle vittorie contro, rispettivamente, Romania e Turchia, si trovano ora di fronte nei quarti degli Europei.

Inserite nella stessa parte di tabellone di Inghilterra e Svizzera, Olanda e Turchia andranno ad affrontare in particolare proprio la vincente dell'altro match appena citato. Per la Turchia si tratterebbe della seconda semifinale nella sua storia, mentre l'Olanda ha vinto gli Europei nel 1988.

Di seguito tutte le info sulla diretta tv e streaming di Olanda-Turchia, tra Rai e Sky.