Olanda-Turchia 'derby del cuore' per Kadioglu: fino all'Under 21 ha sempre giocato con gli 'Orange'

Olanda-Turchia è una gara speciale per Ferdi Kadioglu: nato e cresciuto ad Arnhem, nel 2022 ha scelto la nazionale turca.

A Ferdi Kadioglu sarà venuto il più classico dei groppi in gola al triplice fischio di Austria-Turchia, e non solo per l'impresa della qualificazione ai quarti, dove l'avversaria della nazionale guidata da Vincenzo Montella sarà l'Olanda.

Un vero e proprio 'derby del cuore' per il classe 1999, che in Olanda ci è nato ed è cresciuto, prima del trasferimento al Fenerbahce nel 2018 e della scelta di sposare la causa della nazionale di origine del padre, trasferitosi nel nord Europa prima della nascita del figlio.

Per Kadioglu sarà l'occasione di incontrare, stavolta da avversario, alcuni vecchi compagni con cui ha condiviso le esperienze nelle varie selezioni giovanili 'Orange', sempre onorate fino all'Under 21.