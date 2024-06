Olanda-Francia dove vederla: Sky, NOW, Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Francia torna in campo dopo il successo sull’Austria: sfida all’Olanda con il dubbio legato a Kylian Mbappé.

È pronta a tornare in campo la Francia di Didier Deschamps. Alla RedBull Arena di Lipsia è sfida all’Olanda che, come i transalpini, ha ottenuto i tre punti nella prima gara del gruppo D, superando in rimonta la Polonia.

Per entrambe, dunque, c’è già la possibilità di staccare il pass per gli ottavi di finale: chi vincerà, sarà certo di qualificarsi al turno successivo.

Incognita Mbappé per la Francia, dopo l’infortunio e la rottura del setto nasale nel finale della sfida vinta contro l’Austria.

Di seguito tutte le info: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.