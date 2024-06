Come sta Mbappé dopo la frattura al naso? Gioca contro Olanda e Polonia? Gli aggiornamenti sull'infortunio

Kylian Mbappé tiene in ansia la Francia. L'ex medico della Nazionale: "Dovrebbe star fuori 3-6 settimane". Ma esiste un'alternativa.

Sì, la Francia ha vinto all'esordio, battendo per 1-0 l'Austria. Ma la gioia per il debutto da tre punti è stata annacquata dalla preoccupazione per le condizioni di Kylian Mbappé.

Lo scontro con l'austriaco Danso ha provocato la frattura del naso alla stella francese, appena trasferitasi a parametro zero dal PSG al Real Madrid. Un infortunio che ha immediatamente fatto scattare l'allarme rosso nella nazionale di Didier Deschamps.

Il timore iniziale è stato quello di perdere Mbappé nelle prossime partite, a cominciare dalle ultime due della fase a gironi, che vedranno la Francia sfidare l'Olanda e poi la Polonia. Non solo: i dubbi si sono estesi anche al resto degli Europei.

Ma come sta Mbappé? Sarà effettivamente costretto a fermarsi, oppure potrà tornare immediatamente in campo contro l'Olanda e la Polonia?