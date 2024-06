Olanda-Austria 2-3, pagelle e tabellino: Malen da incubo, Sabitzer regala vittoria e primo posto a Rangnick

L'Austria batte l'Olanda e termina al primo posto nel Gruppo D: 'Orange' agli ottavi come una delle migliori terze.

Risultato a sorpresa in quel di Berlino, dove l'Austria si regala il primato nel Gruppo D di Euro 2024 grazie al successo inferto all'Olanda, costretta ad accontentarsi dell'approdo agli ottavi di finale in qualità di una delle migliori terze classificate. Nell'altro match del raggruppamento, 1-1 tra Francia (seconda) e Polonia.

Il primo vantaggio austriaco è un regalo di Malen, che in spaccata spedisce in rete un pallone crossato in maniera innocua da Prass. In avvio di ripresa è Gakpo a rimettere tutto in equilibrio con un bel destro a giro, prima del colpo di testa di Schmid che rimette l'Austria avanti. Depay fa 2-2 su assist del nuovo entrato Weghorst, ma è di Sabitzer l'ultima parola con la botta sul primo palo che vale il definitivo 2-3.