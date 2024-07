Okoli lascia la Serie A e va al Leicester: contratto di 5 anni, quanto incassa l'Atalanta

Rientrato dal prestito al Frosinone, Caleb Okoli si prepara a iniziare una nuova avventura in Inghilterra: ha firmato fino al 2029.

Smaltita la grande delusione per la retrocessione del Frosinone all'ultima giornata, Caleb Okoli ha già iniziato a programmare la prossima stagione. Che non sarà in Serie A: sarà in Premier League, con la maglia del Leicester.

Le Foxes hanno annunciato ufficialmente l'arrivo del difensore italiano, che era tornato all'Atalanta una volta esaurito il prestito stagionale in Ciociaria e ora, per la prima volta nella propria giovane carriera, oltrepassa i confini tricolori per andare a giocare all'estero.

L'accordo tra i due club era già stato trovato e ora è arrivata anche la firma, con conseguente comunicazione ufficiale da parte di entrambe le società.