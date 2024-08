Okafor o Jovic? Chi gioca al posto di Morata in Parma-Milan: le idee di Fonsceca

Alla vigilia di Parma-Milan, Fonsceca deve scegliere a chi affidarsi tra Okafor e Jovic in attacco: Morata è out per infortunio.

Il grande dubbio della settimana in casa Milan; chi giocherà al centro dell'attacco contro il Parma nel match in programma sabato alle 18:30? Aperto il ballottaggio tra Noah Okafor e Luka Jovic. All'esordio in campionato Paulo Fonseca ha puntato sull'ex Fiorentina, con Okafor che è subentrato solo nel finale di gara e segnando il goal del pareggio allo scadere. Adesso però le cose potrebbero cambiare. Intanto una certezza, ovvero il forfait di Alvaro Morata, che dovrà ancora aspettare per fare il suo esordio da titolare con la maglia rossonera. Uno stop che gli altri attaccanti in rosa dovranno essere in grado di non far pesare. Ecco le idee di Fonseca in attacco per Parma-Milan. L'articolo prosegue qui sotto