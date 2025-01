Okafor al Lipsia, manca il via libera definitivo del Milan: slitta il trasferimento

Noah Okafor si appresta a diventare un nuovo giocatore del Lipsia: ancora alcuni dettagli da risolvere prima dell'annuncio ufficiale.

Per gli annunci ufficiali di rito bisognerà attendere ancora un po' ma di fatto non ci sono più dubbi: Noah Okafor si appresta a diventare un nuovo giocatore del Lipsia.

L’attaccante elvetico, che era approdato al Milan nel corso dell’estate del 2023 dopo le ottime cose fatte in Austria con il Salisburgo, torna nella galassia Red Bull ma questa volta per diventare uno dei nuovi protagonisti della Bundesliga tedesca.

L’operazione è stata già definita in larga parte ma il club rossonero non ha ancora dato il via libera al giocatore per raggiungere la Germania.