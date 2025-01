Oggi il sorteggio dei playoff di Champions League: le possibili avversarie di Juventus, Milan e Atalanta, tra derby subito e agli ottavi

Le tre italiane qualificate agli spareggi attendono di capire le rispettive avversarie. Con possibile sfida immediata tra bianconeri e rossoneri.

Quattro italiane su cinque sono passate. Una agli ottavi (l'Inter), le altre tre ai playoff (l'Atalanta, il Milan, la Juventus). L'unica eliminata è il Bologna, a cui non è bastato conquistare quattro punti nelle ultime due giornate per andare avanti.

Il primo girone unico della storia della Champions League si è concluso così: con il Liverpool primatista e le grandi che, bene o male, l'hanno sfangata. Manchester City compreso, anche se solo all'ultimo turno e solo grazie alla differenza reti. Tutto ok anche per il PSG, il Bayern, il Real Madrid, altre big in difficoltà.

E ora, via al prossimo passo. A metà febbraio iniziano già i playoff, ovvero il turno intermedio introdotto dall'UEFA al quale partecipano le formazioni arrivate dalla nona alla ventiquattresima posizione. Tra queste, appunto, anche l'Atalanta, il Milan e la Juventus: la squadra di Gasperini e quella di Conceìção hanno perso gli ottavi diretti negli ultimi 90 minuti e quella di Thiago Motta, in pratica, nel turno precedente contro il Bruges.

Appuntamento a mezzogiorno a Nyon, in Svizzera. Al termine, alle 13, spazio poi al sorteggio di Europa League che interesserà la Roma. Chi affronterà chi negli spareggi di Champions? Juve, Milan e Atalanta sono in attesa di conoscere il proprio destino. E, nel caso di bianconeri e rossoneri, di capire se sarà di nuovo derby europeo 22 anni dopo Manchester.