Odgaard salta Milan-Bologna per infortunio: le ultime sulla sua presenza nella finale di Coppa Italia

L'attaccante danese non figura nell'elenco dei convocati dei rossoblù in vista della sfida contro il Milan in campionato: le sue condizioni.

Assenza a sorpresa nella lista dei convocati di Vincenzo Italiano in vista della sfida di campionato tra Milan e Bologna. Oltre ai già noti Emil Holm e Dan Ndoye, risulta assente anche Jens Odgaard, con quest'ultimo che non prenderà parte dunque alla trasferta di San Siro. Pochi giorni dopo, però, i felsinei scenderanno nuovamente in campo contro i rossoneri, per disputare la finale di Coppa Italia 2024/25. L'articolo prosegue qui sotto Quali sono le condizioni di Jens Odgaard? Sarà a disposizione per il match di mercoledì 14 maggio? Di seguito le ultime sul classe 1999 danese.