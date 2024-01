Odgaard verso il ritorno in Italia: il Bologna è pronto a chiudere per l'ex Inter e Sassuolo

Il danese è pronto a vestire la maglia del club rossoblù: in passato ha vinto con l'Inter Primavera e giocato con Sassuolo in Serie A e col Pescara.

Jens Odgaard è sempre più vicino al ritorno in Italia. L’attaccante danese classe 1999 è in trattativa per il trasferimento in Serie A con il Bologna.

Dopo aver ufficializzato l’arrivo del classe 2004 Santiago Castro dal Velez, il club felsineo è pronto a chiudere un’altra operazione per rinforzare il reparto avanzato.

Nel mirino c’è il 24enne, passato nelle fila di Inter, Sassuolo e Pescara in Italia e che attualmente milita in Eredivisie nelle fila dell’AZ Alkmaar.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Bologna sta perfezionando, inoltre, l’uscita di Van Hooijdonk, pronto a trasferirsi in Inghilterra, al Norwich.