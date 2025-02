Odgaard convocato, Orsolini scalpita, Ndoye, Cambiaghi: chi gioca nell'attacco del Bologna nel recupero contro il Milan

Italiano ha tutti gli elementi offensivi a disposizione e l'imbarazzo della scelta in vista della gara contro i rossoneri: chi può giocare dal 1'.

Che sia una partita fondamentale per i destini europei, non c'è nemmeno bisogno di spiegarlo: basta guardare la classifica di Bologna e Milan. Entrambe sono settime in classifica, entrambe hanno la possibilità con una vittoria di superare la Fiorentina in sesta posizione.

Né la squadra di Vincenzo Italiano né quella di Sergio Conceição arrivano al recupero della gara rinviata a ottobre causa maltempo nelle migliori condizioni: una ha appena perso il derby contro il Parma, l'altra è stata eliminata dalla Champions League e battuta pure dal Torino. Insomma, urge una reazione.

Il punto in favore del Bologna, in realtà, è un altro: il recupero degli infortunati. Se Conceição dovrà nuovamente fare a meno di Walker, il collega Italiano sotto questo aspetto può sorridere maggiormente rispetto alle ultime settimane grazie al progressivo ritorno di diversi giocatori chiave.