L’Inter prova a mettere la sesta. Il filotto di cinque vittorie consecutive in campionato ha riportato i nerazzurri in vetta alla classifica della Serie A con un punto in più sul Milan e due sul Napoli.
Vietato però adesso fermarsi. Gennaio sarà un mese intenso per la formazione di Chivu, che tornerà protagonista anche in Champions League.
Necessario dunque ruotare gli uomini a propria disposizione: un turnover ragionato e mirato che potrebbe regalare una chance dal primo minuto a Pio Esposito in occasione della sfida del Tardini in programma domani sera.