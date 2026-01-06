Pio Esposito è molto giovane, 20 anni, ha ampi margini di crescita e un futuro roseo davanti. Se c’è un aspetto sul quale deve ancora migliorare è la cattiveria sotto porta. Nonostante le buone prestazioni avute nelle tre gare di campionato in cui ha giocato dal primo minuto e gli ottimi impatti a gara in corso, Pio Esposito ha realizzato solo un goal in questa Serie A (più un altro in Champions e uno in Coppa Italia), contro il Cagliari.

Un bottino sicuramente da migliorare e la sfida contro il Parma può rappresentare un’occasione importante in tal senso: una “missione” da provare a portare a termine al Tardini.