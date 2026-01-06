Pubblicità
Pio Esposito Lautaro InterGetty Images
Nino Caracciolo

Occasione per Pio Esposito a Parma: la nuova “missione” per il giovane attaccante dell’Inter

Thuram è in crescita, ma contro il Parma potrebbe toccare al giovane attaccante italiano giocare al fianco di Lautaro: occasione da provare a sfruttare per incrementare il numero di reti in campionato.

L’Inter prova a mettere la sesta. Il filotto di cinque vittorie consecutive in campionato ha riportato i nerazzurri in vetta alla classifica della Serie A con un punto in più sul Milan e due sul Napoli.

Vietato però adesso fermarsi. Gennaio sarà un mese intenso per la formazione di Chivu, che tornerà protagonista anche in Champions League.

Necessario dunque ruotare gli uomini a propria disposizione: un turnover ragionato e mirato che potrebbe regalare una chance dal primo minuto a Pio Esposito in occasione della sfida del Tardini in programma domani sera.

  • LE SCELTE IN ATTACCO

    A differenza della passata stagione, quando alle spalle di Lautaro e Thuram c’è spesso stato il vuoto, Chivu può contrare su un reparto importante e affidabile. Oltre alla ThuLa, ci sono Bonny (che potrebbe tornare tra i convocati dopo l’infortunio proprio contro la sua ex squadra) e Pio Esposito.

    Con Thuram in crescita e Lautaro al momento intoccabile, potrebbe essere proprio il giovane attaccante italiano il prescelto per scendere in campo dal primo minuto al fianco dell’argentino.

  • IMPATTI SEMPRE POSITIVI

    Pio Esposito offre infatti ampie garanzie a Chivu, che lo stima e lo apprezza molto. Il 20enne attaccante nerazzurro è sempre entrato bene in campo ogni volta che è stato chiamato in causa, influendo in maniera significativa sul risultato finale, come testimoniano gli assist nei successi contro Pisa e Atalanta.

  • SCORE DA MIGLIORARE

    Pio Esposito è molto giovane, 20 anni, ha ampi margini di crescita e un futuro roseo davanti. Se c’è un aspetto sul quale deve ancora migliorare è la cattiveria sotto porta. Nonostante le buone prestazioni avute nelle tre gare di campionato in cui ha giocato dal primo minuto e gli ottimi impatti a gara in corso, Pio Esposito ha realizzato solo un goal in questa Serie A (più un altro in Champions e uno in Coppa Italia), contro il Cagliari.

    Un bottino sicuramente da migliorare e la sfida contro il Parma può rappresentare un’occasione importante in tal senso: una “missione” da provare a portare a termine al Tardini.

  • TURNOVER NECESSARIO

    Tra gare di Serie A, il recupero della sedicesima giornata e gli impegni di Champions League, l’Inter dovrà disputare sette gare in questo mese di gennaio. Ruotare gli uomini a propria disposizione rappresenta dunque una necessità per Chivu, che potrà comunque attingere da una rosa importate. Di seguito gli impegni dell’Inter in questo mese di gennaio:

    • 7 gennaio, Parma-Inter, Serie A
    • 11 gennaio, Inter-Napoli, Serie A
    • 14 gennaio, Inter-Lecce, Serie A (recupero sedicesima giornata)
    • 17 gennaio, Udinese-Inter, Serie A
    • 20 gennaio, Inter-Arsenal, Champions League
    • 23 gennaio, Inter-Pisa, Serie A
    • 28 gennaio, Borussia Dortmund-Inter, Champions League
