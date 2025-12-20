La grande occasione di Openda: in Juventus-Roma l'opportunità per convincere e trovare la prima rete in Serie A

"Dalla partita di stasera non si può tornare indietro: è stato un esame fondamentale", aveva detto Spalletti dopo il successo al Dall’Ara contro il Bologna.

Lo stesso concetto vale anche per un singolo giocatore: Openda, subentrato nella ripresa, ha cambiato completamente il volto del match.

Nessun goal, nessun assist e una grande occasione sprecata da buona posizione, ma il belga è apparso brillante, sempre nel vivo del gioco, e ha fatto espellere Heggem grazie alla sua arma migliore: la velocità.

Uno spalla a spalla su lancio lungo di Di Gregorio e uno scatto bruciante per mettersi davanti, prima di essere atterrato a pochi passi dall’ingresso dell’area di rigore, hanno mostrato tutto il suo potenziale. Questo è il giocatore su cui la Juventus ha deciso di puntare con decisione negli ultimi giorni di calciomercato, lo stesso che aveva impressionato un anno fa con la maglia del Lipsia.