La grande occasione di Openda: in Juventus-Roma l'opportunità per convincere e trovare la prima rete in Serie A

Ci sono occasioni nella vita che è importante non lasciarsi sfuggire, e la sfida contro la Roma sembra essere un banco di prova cruciale per Lois Openda.
L’inizio del suo percorso con la Juventus e in Italia non è stato semplice, ma dopo quattro mesi i tempi di rodaggio sono ormai terminati.
I bianconeri, orfani di Dusan Vlahovic, devono trovare al più presto un centravanti affidabile: il belga dovrà convincere Luciano Spalletti e guadagnarsi la fiducia superando Jonathan David nelle gerarchie d’attacco.